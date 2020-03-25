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Бех и Романчук отреагировали на перенос Олимпиады в Токио

Олимпиада
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Спортсмены не понимают, как им готовиться

Бех и Романчук отреагировали на перенос Олимпиады в Токио
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех и украинский пловец Михаил Романчук отреагировали на решение перенести Олимпиаду на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Спортсменов цитирует Idealist.

Марина Бех:

"Самое тяжелое, что Олимпиаду перенесли, но когда наступит стабильность, когда вообще это все закончится и мы сможем вернуться к полноценным тренировкам никто не знает. Олимпиаду перенесли и как дальше к ней готовиться, и когда ты сможешь начать подготовку никто не знает".

Михаил Романчук:

"С одной стороны это правильное решение, так как сейчас множество украинских спортсменов не имеет физической возможности тренироваться и готовиться к Олимпиаде. С другой – конечно же мы расстроились. Все к чему мы шли четыре года в один момент, буквально за три недели, изменилось и с этим очень тяжело смириться.

Когда были основные соревнования в августе, ты уходил в отпуск со спокойной душой. Что-то получилось, что-то нет, а тут получилось так, что разгар сезона и ты сидишь дома на карантине испытываешь чувство незавершенности и не знаешь, что тебе делать. Очень необычные чувства".

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В статье: Роман Романчук Марина Бех-Романчук Марин Бех
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