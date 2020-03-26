  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. МОК назвал предварительную дату Олимпиады в Токио
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МОК назвал предварительную дату Олимпиады в Токио

Олимпиада
(1 голосов)

Игры состоятся на год позже.

МОК назвал предварительную дату Олимпиады в Токио
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет на этой неделе принял решение отложить Олимпиаду-2020 на следующий год

Глава Координационной комиссии МОК Джон Коутс уточнил, в каких числах июля-августа могут пройти игры.

По словам Коутса, МОК при принятии решения будет ориентироваться на теннисный турнир US Open, а также чемпионаты мира по плаванию и легкой атлетике.

"Хотим согласовать примерные даты в течение четырех недель", - приводит слова Коутса Reuters.

Ожидается, что поддержку МОК в переносе Олимпиады окажет Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Глава организации Себастьян Коу готов перенести чемпионат мира на 2022 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МОК Олимпийские игры 2020 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...