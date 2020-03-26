МОК назвал предварительную дату Олимпиады в Токио

Из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет на этой неделе принял решение отложить Олимпиаду-2020 на следующий год

Глава Координационной комиссии МОК Джон Коутс уточнил, в каких числах июля-августа могут пройти игры.

По словам Коутса, МОК при принятии решения будет ориентироваться на теннисный турнир US Open, а также чемпионаты мира по плаванию и легкой атлетике.

"Хотим согласовать примерные даты в течение четырех недель", - приводит слова Коутса Reuters.

Ожидается, что поддержку МОК в переносе Олимпиады окажет Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Глава организации Себастьян Коу готов перенести чемпионат мира на 2022 год.