Наоми Осака об отмене Олимпиады: Я полностью поддерживаю решение премьер-министра Абэ и МОК

Японская теннисистка, 10 ракетка планеты Наоми Осака прокомментировала решение Международного олимпийского комитета и руководства своей страны о переносе Олимпиады 2020 на следующий год.

"Мне понадобилось несколько дней, чтобы собраться с мыслями и как-то прокомментировать случившееся. Всем известно, как много для меня значит Олимпиада и как я хотела выступить на ней в родной стране. Конечно, я расстроена, что в этом году не получится принять участие, но мы будем сильнее в следующем.

Я на все 100% поддерживаю храброе решение премьер-министра Абэ и Международного олимпийского комитета. Спорт снова объединит всех нас, но сейчас не время. Сейчас людям всех рас во всех странах нужно объединиться и спасти как можно больше жизней. Это и есть для меня олимпийский дух.

Обращаюсь к японцам: держитесь, будьте сильными и давайте покажем всему миру нашу прекрасную страну, когда придет время в 2021 году. Берегите себя, заботьтесь друг о друге и будьте хорошими. Мы обязательно пройдем через все. С любовью, Наоми", - написала японка.

Отметим, что ранее глава WTA рассказал, когда сезон может быть возобновлен.