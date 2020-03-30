Появилась новая дата открытия Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет после консультаций с оргкомитетом Токио-2020, властями Токио и правительством Японии согласовал даты проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщает телеканал NHK.

Олимпиада начнется 23 июля 2021 года и завершится 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса, жертвами которой по состоянию на 30 марта стали свыше 30 тысяч человек, МОК согласился отложить Олимпиаду на 2021 год.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.