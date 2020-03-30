  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Появилась новая дата открытия Олимпиады в Токио
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Появилась новая дата открытия Олимпиады в Токио

Олимпиада
(1 голосов)

Информация пока неофициальная.

Появилась новая дата открытия Олимпиады в Токио
Новина українською

Международный олимпийский комитет после консультаций с оргкомитетом Токио-2020, властями Токио и правительством Японии согласовал даты проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщает телеканал NHK.

Олимпиада начнется 23 июля 2021 года и завершится 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса, жертвами которой по состоянию на 30 марта стали свыше 30 тысяч человек, МОК согласился отложить Олимпиаду на 2021 год.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...