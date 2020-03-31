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Назовите украинских чемпионов летних Олимпийских игр. КВИЗ
Непростая задача, но попробовать стоит.
Украина в статусе независимого государства на летней Олимпиаде дебютировала в 1996 году в Атланте. С тех пор наши спортсмены завоевали 34 золотых медали. Ваша задача – назвать фамилии тех украинцев, которым удавалось подниматься на высшую ступень олимпийского пьедестала. А некоторые делали это несколько раз. Мы уверены, что вы сразу же догадались, о ком идет речь.
Вводить ответы можно в произвольном порядке как на украинском, так и на русском языках. У вас есть 15 минут. Вперед!
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