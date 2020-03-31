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Назовите украинских чемпионов летних Олимпийских игр. КВИЗ

Олимпиада
(1 голосов)

Непростая задача, но попробовать стоит.

Назовите украинских чемпионов летних Олимпийских игр. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Украина в статусе независимого государства на летней Олимпиаде дебютировала в 1996 году в Атланте. С тех пор наши спортсмены завоевали 34 золотых медали. Ваша задача – назвать фамилии тех украинцев, которым удавалось подниматься на высшую ступень олимпийского пьедестала. А некоторые делали это несколько раз. Мы уверены, что вы сразу же догадались, о ком идет речь.

Вводить ответы можно в произвольном порядке как на украинском, так и на русском языках. У вас есть 15 минут. Вперед!

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В статье: квиз от UA-Футбол Олимпийские игры
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Комментарии (1)
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OctoberFest (Голая Пристань)
31.03.2020 в 14:53
7/28. Если бы сидел и вспоминал все 15 минут, наверное, было бы больше
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