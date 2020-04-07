НОК обсудил новые инициативы по олимпийскому образованию

Сегодня под председательством Марии Булатовой и при участии президента Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийский чемпион Сергея Бубки в режиме видеоконференции заседание провела Комиссия НОК "Олимпийское образование и культура".

"В сложившейся ситуации, больше времени и внимания стоит уделить своему образованию и получению новых знаний, ведь здоровье и знания - две главные ценности. Национальный олимпийский комитет в этом направлении активно работает с атлетами, тренерами, спортивными специалистами, чтобы предложить дополнительные возможности через онлайн платформу. Украина имеет славные традиции в спорте и необходимо, чтобы через различные образовательные проекты они были продолжены и на базе этого опыта росло молодое образованное талантливое поколение", - подчеркнул Сергей Бубка.

В рамках заседания обсуждалось начало серии онлайн встреч со спортсменами по распространению знаний об истории олимпийского движения, особенностей питания и психологической поддержки на период карантина, организации вебинаров по повышению квалификации для тренеров, издание олимпийской литературы, в частности, книг с уникальными историями от легендарных спортсменов для детей, разработки электронной олимпийской библиотеки.

Комиссией признано стратегическим вопрос сохранения и обогащения олимпийской наследия, в частности, формирование олимпийской летописи, содействие созданию музея олимпийской славы и возможных мобильных экспозиций и выставок, которые охватили разные регионы страны.