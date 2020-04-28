Олимпиаду в Токио отменят, если мир не победит коронавирус в 2021 году

Президент организационного комитета Токио-2020 Йоширо Мори заявил, что Олимпийские игры будут окончательно отменены, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль в следующем году.

"Можно ли отложить Олимпиаду до 2022 года? Нет. В этом случае она будет отменена.

Если вирус будет успешно локализован, мы проведем Олимпиаду следующим летом. Человечество делает ставку на это", - сказал Мори в комментарии японскому изданию Nikkan Sports.

Глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура считает, что проведение Игр в следующем году будет «чрезвычайно трудным», если вакцина от коронавируса не будет найдена. Также эксперт отметил, что он очень пессимистичен касательно того, что отложенную Олимпиаду все же удастся провести в 2021 году.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.