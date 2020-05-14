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Квалификация на Олимпийские игры в Токио пройдёт с 29 июня по 4 июля 2021 года
ФИБА подтвердила, что перенесённые мужские квалификационные турниры на Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола.
Турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года.
Четыре олимпийских отборочных турнира ФИБА будут проводиться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.
Всего в отборочных соревнованиях примет участие 24 сборные. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась в ноябре 2019 года.
Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.