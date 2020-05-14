  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Квалификация на Олимпийские игры в Токио пройдёт с 29 июня по 4 июля 2021 года
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квалификация на Олимпийские игры в Токио пройдёт с 29 июня по 4 июля 2021 года

Олимпиада
(1 голосов)
Квалификация на Олимпийские игры в Токио пройдёт с 29 июня по 4 июля 2021 года
Новина українською

ФИБА подтвердила, что перенесённые мужские квалификационные турниры на Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола.

Турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года.

Четыре олимпийских отборочных турнира ФИБА будут проводиться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.

Всего в отборочных соревнованиях примет участие 24 сборные. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась в ноябре 2019 года.

Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИБА Олимпиада-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...