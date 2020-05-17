Олимпиада
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Мурашки по коже: Что означает семья в жизни профессионального спортсмена. Видео
Очень мощная нарезка трогательных моментов
Официальная Instagram страница Олимпийских игр опубликовала видео, на котором показала значение семьи в жизни профессионального спортсмена.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих прокомментировала решение о переносе Олимпиады 2020.
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