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Мурашки по коже: Что означает семья в жизни профессионального спортсмена. Видео

Олимпиада
(1 голосов)

Очень мощная нарезка трогательных моментов

Мурашки по коже: Что означает семья в жизни профессионального спортсмена. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Официальная Instagram страница Олимпийских игр опубликовала видео, на котором показала значение семьи в жизни профессионального спортсмена.

#InternationalDayofFamilies

Допис, поширений The Olympic Games (@olympics)

Напомним, что ранее Ярослава Магучих прокомментировала решение о переносе Олимпиады 2020.

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В статье: Олимпиада-2020
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