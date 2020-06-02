Эксперт: Отмена Олимпиады – вероятный сценарий

В связи с пандемией коронавируса летние Олимпийские игры-2020 в Токио были отложены на 2021 год.

Ведущий эпидемиолог Японии Кэнтаро Ивата склонен считать, что даже в 2021 году провести Олимпиаду будет крайне затруднительно.

"Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся, а вот по поводу второго я настроен довольно пессимистично.

В Олимпиаде принимают участие много спортсменов из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году. Думаю, что отмена Игр на данный момент — это наиболее вероятный сценарий", - заявил профессор Университета Кобе.

Олимпиада начнется 23 июля 2021 года и завершится 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.