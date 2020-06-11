Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не исключил, что тяжелая атлетика из-за коррупции и допинговых скандалов в ближайшее время может потерять статус олимпийского вида спорта.

В январе 2020 года выяснилось, что президент Международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян мог быть причастен к коррупции и сокрытию допинга. После опубликования этой информации Аян ушел в отставку.

Также Бах прокомментировал результаты исследования Ричарда Макларена, который выяснил, что IWF скрыла как минимум 40 положительных допинг-проб и допустила появление нарушителей на чемпионате мира.

"Мы глубоко обеспокоены и шокированы этим докладом и масштабом отраженных в нем нарушений в антидопинговой работе и управлении.

Мы четко дали понять, что в зависимости от результатов выводов надзорной комиссии IWF мы оставляем за собой право на самые далеко идущие меры, вплоть до возможного исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр", - сказал Бах.