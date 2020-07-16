Юношеская Олимпиада отложена на 2026 год

Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил, что юношеские Олимпийские игры 2022 года в Дакаре перенесены на 2026 год. Место проведения соревнований не изменилось.

Решение о переносе юношеской Олимпиады было принято после разговора президента МОК Томаса Баха с главой Сенегала Маки Саллема.

Юношеская Олимпиада в Сенегале должна была пройти с 22 октября по 9 ноября 2022 года. Предполагалось, что в Дакаре около 4500 спортсменов разыграют 244 комплекта медалей в 35 дисциплинах.

Последние летние юношеские Игры состоялись в 2018 году в Буэнос-Айресе. Из столицы Аргентины украинские спортсмены увезли 18 медалей, включая 5 золотых.