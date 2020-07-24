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Ломаченко записал обращение к участникам Олимпийских игр. ВИДЕО

Олимпиада
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Знаменитый боксер имеет непосредственное отношение к Олимпиаде в Токио.

Ломаченко записал обращение к участникам Олимпийских игр. ВИДЕО
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в Instagram в статусе почетного посла Игр-2020 обратился к участникам Олимпиады в Японии, которая из-за пандемии коронавируса отложена на лето 2021 года.

Olympic Games 2021 #Loma2021

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Василий Ломаченко до перехода в профессиональный бокс дважды побеждал на Олимпийских играх – в 2008 году в Пекине и в 2012-м в Лондоне. Он единственный двукратный олимпийский чемпион по боксу в истории Украины.

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В статье: Василий Ломаченко Олимпийские игры 2020
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