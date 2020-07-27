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Родченков призвал не пускать Россию на Олимпиаду в Токио

Олимпиада
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Информатор WADA прервал молчание.

Родченков призвал не пускать Россию на Олимпиаду в Токио
Новина українською

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью BBC – его голова была обмотана черным шарфом, он был одет в шляпу и черные очки.

Главный посыл интервью Родченкова – допинговая система в России продолжает действовать, а потому Международный олимпийский комитет не должен допускать страну для Олимпиаду 2021 года в Токио.

"Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений и допуска отдельных спортсменов.

То, что произошло в России – вершина допинга. Ни одна страна такого бы не смогла достичь по уровню мошенничества, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет.

Олимпийские игры в Сочи были проектом Владимира Путина, наши ресурсы были безграничны", - сказал Родченков.

Григорий Родченков продолжает скрываться в США от российских спецслужб. На этой неделе информатор WADA выпускает книгу-разоблачение «Как я развалил секретную допинговую империю Путина».

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В статье: Допинг WADA Григорий Родченков
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Источник:
Sports.ru
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