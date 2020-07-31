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Украина планирует побороться за проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 годах

Олимпиада
(1 голосов)

Амбициозно.

Украина планирует побороться за проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 годах
Новина українською

"Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов", - сообщает официальный сайт президента Украины.

По поручению Владимира Зеленского Офис президента совместно с НОК Украины работает над организацией приезда в страну президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха для того, чтобы «показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведения Олимпийских игр».

Ранее о желании побороться за проведение зимней Олимпиады 2030 года заявил мэр Львова Андрей Садовый. Город уже подавал заявку на Игры-2026, однако из-за сложной политической ситуации в стране от этих планов пришлось отказаться.

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В статье: Сергей Бубка Олимпийские игры
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