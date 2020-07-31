8 лет назад Фелпс стал самым титулованным олимпийцем в истории

31 июля 2012 года Майкл Фелпс в составе сборной США на Олимпиаде в Лондоне выиграл эстафету 4 по 200 метров вольным стилем и стал 19-кратным медалистом Игр, что позволило ему превзойти достижение советской гимнастки Ларисы Латыниной, которая с 1956 по 1964 годах на Олимпиадах завоевала 18 медалей (9-5-4).

Фелпс ушел из спорта в статусе 23-кратного олимпийского чемпиона. Также в его активе 3 серебра и 2 бронзы. Чтобы собрать рекордную в истории спорта коллекцию, американцу понадобилось пять Олимпиад – с 2000 по 2016 года.

Майкл Фелпс на протяжении своей карьеры поставил 39 мировых рекордов и завоевал 83 медали на соревнованиях международного масштаба.