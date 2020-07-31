Олимпиада
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24 года назад Инесса Кравец стала олимпийской чемпионкой. ВИДЕО
В Атланте украинка была на голову сильнее всех конкуренток.
В финале Олимпийских игр 31 июля 1996 года Инессе Кравец удался невероятный прыжок на 15 метров и 33 сантиметра. Ближайшую конкурентку в борьбе за золото уроженка Днепра опередила за 35 сантиметров.
Кравец держала олимпийский рекорд до 2008 года, пока Франсуаза Мбанго Этон в Пекине не улетела на 15 метров и 39 сантиметров.
Инесса Кравец – единственная украинская чемпионка Олимпиад по тройному прыжку. С бронзовыми медалями с Игр также возвращались Елена Говорова и Ольга Саладуха.
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