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24 года назад Инесса Кравец стала олимпийской чемпионкой. ВИДЕО

Олимпиада
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В Атланте украинка была на голову сильнее всех конкуренток.

24 года назад Инесса Кравец стала олимпийской чемпионкой. ВИДЕО
Новина українською

В финале Олимпийских игр 31 июля 1996 года Инессе Кравец удался невероятный прыжок на 15 метров и 33 сантиметра. Ближайшую конкурентку в борьбе за золото уроженка Днепра опередила за 35 сантиметров.

Кравец держала олимпийский рекорд до 2008 года, пока Франсуаза Мбанго Этон в Пекине не улетела на 15 метров и 39 сантиметров.

Инесса Кравец – единственная украинская чемпионка Олимпиад по тройному прыжку. С бронзовыми медалями с Игр также возвращались Елена Говорова и Ольга Саладуха.

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В статье: легкая атлетика Инесса Кравец
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