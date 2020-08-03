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24 года назад Украина получила первого олимпийского чемпиона

Олимпиада
(1 голосов)

Годовщина исторического дня для страны.

24 года назад Украина получила первого олимпийского чемпиона
Новина українською

Ровно 24 года назад, 3 августа 1996 года, в медальную копилку Украины на первой в истории летней Олимпиаде в статусе независимого государства упала первая золотая медаль.

Автором исторического момента стал борец Вячеслав Олейник, которому в финале олимпийского турнира в категории до 90 кг удалось победить представителя Польши Яцека Фафински.

Всего в Атланте украинские спортсмены завоевали 23 награды, включая 9 золотых, что позволило стране в медальном зачете игр занять высокое 9-е место.

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В статье: Олимпийские игры Вячеслав Олейник
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