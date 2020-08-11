8 лет назад Юрий Чебан впервые выиграл Олимпиаду

На Олимпийских играх 2012 года в Лондон Юрий Чебан ни разу не дал усомниться в своем превосходстве в заплывах на 200 метров на байдарке-одиночке.

Уроженец Одессы с результатом 41,036 выиграл предварительный заплыв, затем был лучшим в полуфинале (40,647), а в финале сразу же захватил лидерство и опередил ближайшего преследователя на 0,5 секунды.

Видео золотого заплыва Юрия Чебана на Олимпиаде-2012:

Спустя четыре года Юрий Чебан в Рио-да-Жанейро станет двукратным олимпийским чемпионом и автором нового рекорда Олимпиад.