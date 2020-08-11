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8 лет назад Юрий Чебан впервые выиграл Олимпиаду
В один день с Александром Усиком.
На Олимпийских играх 2012 года в Лондон Юрий Чебан ни разу не дал усомниться в своем превосходстве в заплывах на 200 метров на байдарке-одиночке.
Уроженец Одессы с результатом 41,036 выиграл предварительный заплыв, затем был лучшим в полуфинале (40,647), а в финале сразу же захватил лидерство и опередил ближайшего преследователя на 0,5 секунды.
Видео золотого заплыва Юрия Чебана на Олимпиаде-2012:
Спустя четыре года Юрий Чебан в Рио-да-Жанейро станет двукратным олимпийским чемпионом и автором нового рекорда Олимпиад.