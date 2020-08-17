4 года назад Верняев стал олимпийским чемпионом. ВИДЕО

Верняев в Рио-да-Жанейро был близок к олимпийскому золоту в многоборье, но в противостоянии с японцем Кохэем Утимурой проиграл лишь 0,099 балла.

Спустя шесть дней после упущенного золота гимнаст из Донецка безупречно выступил на брусьях и принес Украине первое золото на Олимпиаде-2016. В тот день Верняев на 0,141 балла обошел американца Данелла Лейву, который получил от судей лучшую оценку за исполнение, но программа Олега была более сложной.

Олег Верняев – третий олимпийский чемпион из Украины в упражнениях на параллельных брусьях после Рустама Шарипова и Валерия Гончарова.