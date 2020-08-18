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Незабываемый триумф: 4 года назад Чебан стал двукратным олимпийским чемпионом. ВИДЕО

Олимпиада
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Одна из самых драматичных побед Украины на летних Олимпиадах.

Незабываемый триумф: 4 года назад Чебан стал двукратным олимпийским чемпионом. ВИДЕО
Новина українською

Если в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Юрий Чебан доминировал с первого заплыва и до финала, то в 2016-м в Рио-да-Жанейро украинец уже не был фаворитом на золото.

В предварительном заплыве Чебан квалифицировался в полуфинал только с третьего места, а в 1/2 финала снова был третьим.

Главным конкурентом Чебана в финале был бывший украинец Валентин Демьяненко – два лидера заплыва шли нога в ногу, но Чебан в последний момент в буквальном смысле вытолкнул свое каноэ на финишную черту и выиграл золото с новым олимпийским рекордом (39,279 секунды). О том, что он теперь двукратный победитель Олимпиад, Юрий узнал, находясь в воде.

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В статье: Юрий Чебан Олимпийские игры 2016
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