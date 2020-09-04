  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. ВАДА может отстранить от Олимпиады спортсменов из США
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВАДА может отстранить от Олимпиады спортсменов из США

Олимпиада
(1 голосов)

Такое произойдет если в стране примут решение прекратить финансировать организацию

ВАДА может отстранить от Олимпиады спортсменов из США
Новина українською

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что спортсмены из США могут быть отстранены от Олимпийских игр, если в стране примут решение прекратить финансировать организацию.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками призвало Конгресс США рассмотреть отказ от финансирования ВАДА, если организация не проведёт реформ.

"Прекращение финансирования ВАДА со стороны США может возыметь серьёзные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которых шокировали угрозы коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в ВАДА может привести к тому, что антидопинговое агентство соответствующей страны будет объявлено не соответствующим кодексу организации. Это приведёт к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях", — цитирует Баньку Reuters.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВАДА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...