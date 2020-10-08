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Президента МОК выберут на 137-й сессии

Олимпиада
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Томас Бах намерен вновь баллотироваться на этот пост

Президента МОК выберут на 137-й сессии
Новина українською

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета Кристиан Клауэ сообщил, что выборы президента организации будут проходить во время 137-й сессии МОК.

Выборы пройдут в Афинах (Греция) 12-13 марта 2021 года. Кандидатам на пост президента необходимо подать заявки не позднее 30 ноября.

Действующим президентом МОК является Томас Бах, который вновь намерен баллотироваться на этот пост.

Бах – олимпийский чемпион 1976 года в командной рапире, а также чемпион мира 1977 года. На пост президента МОК он был избран в 2013 году после ухода с данной должности Жака Рогге.

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В статье: МОК
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