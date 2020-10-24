Министр молодежи и спорта объявил сумму, которая пойдет на подготовку наших спортсменов к Олимпиаде 2021

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, сколько денег потратят на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде 2021 в Токио (Япония). Его слова цитирует сайт Министерства:

"Подняли тему подготовки наших спортсменов к Олимпийским играм. На следующий год предусматривается выделение средств из государственного бюджета в размере 2,8 млрд. грн на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх 2021 и подготовку к зимним играм 2022 года.

Уверен, что наши будущие чемпионы смогут полноценно подготовиться к соревнованиям", - сказал он.