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Брейк-данс и скалолазание включены в программу Олимпиады-2024
А еще серфинг и скейтбординг
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о включении в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данса, спортивного скалолазания, серфинга и скейтбординга.
Серфинг, скалолазание и скейтбординг впервые будут представлены в олимпийской программе на Играх в Токио, которые из-за пандемии COVID-19 перенесены на лето 2021 года.
Брейк-данс впервые стал частью официальных турниров МОК на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе.
В 2024 году в Париже олимпийские чемпионы по брейк-дансу будут определяться на Площади Согласия, которая считается центральной площадью столицы Франции.
Также стало известно, что на Олимпиаде в Париже будут разыграны на 10 комплектов медалей меньше, чем в Токио – 329 против 339. Это связано с сокращением квот бокса и тяжелой атлетики.
Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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