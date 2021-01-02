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Опубликованы официальные пиктограммы различных видов спорта на Олимпийские игры 2022
Пекин примет соревнования
Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) опубликовал официальные пиктограммы различных видов спорта.
Напомним, что зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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