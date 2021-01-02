  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Опубликованы официальные пиктограммы различных видов спорта на Олимпийские игры 2022
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опубликованы официальные пиктограммы различных видов спорта на Олимпийские игры 2022

Олимпиада
(1 голосов)

Пекин примет соревнования

Опубликованы официальные пиктограммы различных видов спорта на Олимпийские игры 2022
UA-Футбол
Новина українською

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) опубликовал официальные пиктограммы различных видов спорта.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпийские игры 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...