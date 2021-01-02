Опубликованы официальные пиктограммы различных видов спорта на Олимпийские игры 2022

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) опубликовал официальные пиктограммы различных видов спорта.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.