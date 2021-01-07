Гутцайт: Когда появится вакцина от коронавируса, то будем вакцинировать спортсменов и тренеров

Вадим Гутцайт министр молодежи и спорта Украины верит, что в 2021-году наша страна получит вакцину от коронавируса.

"Мы готовимся к Олимпийским играм, мы надеемся, что они состоятся. Вопрос - что будет с пандемией, что будет с вакциной. Считаем, что когда появится вакцина в Украине, мы будем вакцинировать наших спортсменов, тренеров, которые будут готовиться к Олимпийским играм".

"Чтобы они смогли подготовиться и выступить на Олимпиаде. Будем смотреть, как будет в мире", - сказал Гутцайт в интервью для Суспильне.