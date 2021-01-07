Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гутцайт: Когда появится вакцина от коронавируса, то будем вакцинировать спортсменов и тренеров
Так украинских спортсменов подготовят к Олимпийским играм
Вадим Гутцайт министр молодежи и спорта Украины верит, что в 2021-году наша страна получит вакцину от коронавируса.
"Мы готовимся к Олимпийским играм, мы надеемся, что они состоятся. Вопрос - что будет с пандемией, что будет с вакциной. Считаем, что когда появится вакцина в Украине, мы будем вакцинировать наших спортсменов, тренеров, которые будут готовиться к Олимпийским играм".
"Чтобы они смогли подготовиться и выступить на Олимпиаде. Будем смотреть, как будет в мире", - сказал Гутцайт в интервью для Суспильне.
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа
- Ворскла активничает, Нойок может оказаться в России. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Горожане вышли в финал. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2 Видео голов та обзор матча
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО