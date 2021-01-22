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The Times сообщил об отмене Олимпиады в Токио. В Японии опровергли заявление СМИ

Олимпиада
(1 голосов)

Ситуация неопределенная

The Times сообщил об отмене Олимпиады в Токио. В Японии опровергли заявление СМИ
Новина українською

Как известно, из-за пандемии COVID-19 летняя Олимпийские игры в столице Японии были перенесены с 2020 на 2021 год.

Накануне британское издание The Times сообщило, что власти Японии в связи со сложной эпидемиологической ситуации приняли окончательное решение отметить Игры в Токио. Источник утверждал, что японцы ищут варианты, как уведомить об этом остальной мир.

Организаторы Олимпийских игр поспешили опровергнуть заявление The Times. CNN приводит слова премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга.

"Все наши партнеры, включая национальное правительство, столичное правительство Токио, оргкомитет Токио 2020, МОК и МПК, полностью сосредоточены на проведении Игр этим летом.

Мы надеемся, что повседневная жизнь вернется к нормальному состоянию как можно скорее, и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы подготовиться к безопасным и надежным Играм".

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
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