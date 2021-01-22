Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
The Times сообщил об отмене Олимпиады в Токио. В Японии опровергли заявление СМИ
Ситуация неопределенная
Как известно, из-за пандемии COVID-19 летняя Олимпийские игры в столице Японии были перенесены с 2020 на 2021 год.
Накануне британское издание The Times сообщило, что власти Японии в связи со сложной эпидемиологической ситуации приняли окончательное решение отметить Игры в Токио. Источник утверждал, что японцы ищут варианты, как уведомить об этом остальной мир.
Организаторы Олимпийских игр поспешили опровергнуть заявление The Times. CNN приводит слова премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга.
"Все наши партнеры, включая национальное правительство, столичное правительство Токио, оргкомитет Токио 2020, МОК и МПК, полностью сосредоточены на проведении Игр этим летом.
Мы надеемся, что повседневная жизнь вернется к нормальному состоянию как можно скорее, и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы подготовиться к безопасным и надежным Играм".
Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.
На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Популярное сейчас
- У Нивы новый, 28-летний президент, скандальный новичок Металла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Викинг на излете: объясняем, кто такой Рагнар Сигурдссон и что забыл в Рухе
- Атлетико оторвался уже на семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Бавария хочет Упамекано, Челси - немецкого тренера. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место