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Власти Флориды хотят провести Олимпиаду вместо Токио

Олимпиада
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Власти Флориды хотят провести Олимпиаду вместо Токио
Новина українською

Начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис на официальном уровне предложил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху перенести Олимпийские игры из Токио во Флориду.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Японии из-за пандемии коронавируса готовятся сообщить об отмене Олимпиады. Позднее правительство Японии и МОК выступили с опровержением этих данных.

Отметим, что в МОК письмо от американского чиновника с предложением перенести Олимпиаду во Флориду еще не получили.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпиада в столице Японии должна пройти с 23 июля по 8 августа.

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В статье: Международный олимпийский комитет Олимпийские игры 2020
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