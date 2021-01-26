Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Власти Флориды хотят провести Олимпиаду вместо Токио
США не принимали летние Игры с 1984 года
Начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис на официальном уровне предложил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху перенести Олимпийские игры из Токио во Флориду.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Японии из-за пандемии коронавируса готовятся сообщить об отмене Олимпиады. Позднее правительство Японии и МОК выступили с опровержением этих данных.
Отметим, что в МОК письмо от американского чиновника с предложением перенести Олимпиаду во Флориду еще не получили.
На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Олимпиада в столице Японии должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Популярное сейчас
- Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
- Боец. Лучкевич радикально высказался о завершении контракта с Александрией
- Сергей Кравченко убежден, что лучший тренер Украины - не Луческу и не Каштру
- The Times сообщил об отмене Олимпиады в Токио. В Японии опровергли заявление СМИ
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки