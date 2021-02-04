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Глава оргкомитета: Не чувствую, что мне нужно уйти

Олимпиада
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Мори извинился за свои высказывания

Глава оргкомитета: Не чувствую, что мне нужно уйти
Новина українською

Глава организационного комитета Олимпиады в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори извинился за сексистские высказывания.

Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

"Выражение, которое я использовал, противоречило духу Олимпийских и Паралимпийских игр. Это было неуместно. Хотел бы взять свои слова обратно и принести извинения всем, кого обидел.

Не собираюсь уходить в отставку. Я усердно работал и отдал много сил за последние семь лет, и не чувствую, что мне нужно уйти", — приводит слова Мори Kyodo.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что считают вопрос закрытым.

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В статье: Ёсиро Мори
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