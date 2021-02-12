Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава Оргкомитета ОИ в Токио объявил об уходе со своего поста
Он неудачно высказался о женщинах
Глава организационного комитета Олимпиады в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори объявил об уходе в отставку, после того как оказался под огнём критики из-за слов о женщинах.
"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принёс большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде", — сказал Мори в эфире телеканала NHK.
Напомним, ранее Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Чиновник привёл в пример Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени.
По его словам, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в её составе. После этого в социальных сетях поднялась волна негодования и были высказаны призывы к Мори уйти в отставку из-за сексистских высказываний.
Популярное сейчас
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Зинченко ведет конспекты за Гвардиолой
- Банк стал новым генеральным партнером киевского Динамо
- Норвежская спортивная академия призывает бойкотировать Олимпийские игры
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО