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Министр молодежи и спорта: Примерно 13-15 медалей мы можем ожидать на Олимпийских играх

Олимпиада
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Министр молодежи и спорта: Примерно 13-15 медалей мы можем ожидать на Олимпийских играх

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, на какое количество медалей могут рассчитывать украинские болельщики на Олимпийских играх 2021 в Токио. Его слова цитирует ТСН:

- Сколько медалей планируем взять в Токио?

- Все наши.

- Еще при Порошенко звучала амбициозная цифра - 37 медалей. Однако рекорд, если я не ошибаюсь, был в 2008 году - 27 медалей. Предыдущая Олимпиада-2016 в Рио для Украины стала провальной - только 11 медалей.

- Знаете, я тоже могу сказать 37. Я могу сказать и о 50 медалях, чтобы усидеть на должности и проработать еще четыре года до следующей Олимпиады. Но надо смотреть правде в глаза.

Эти прогнозы откуда берутся? Мы смотрим на результаты наших спортсменов. К сожалению, 2020 год не пример. А в 2019 году мы смотрели по чемпионатам Европы и мира на тех спортсменов, которые там показали результаты. Примерно 13-15 медалей, на которые мы можем ожидать Олимпийских играх в Токио.

- Как-то очень мало ...

- Я не волшебник. За год мне сложно сделать так, чтобы их было 30 или 27, как было на Олимпийских играх в Пекине. Но мы над этим работаем. Вы же понимаете, что подготовка спортсменов длится не год, не два, а четыре и восемь. Я к Олимпийским играм готовился 10 лет. И для того, чтобы достойно подготовиться, надо сделать все условия.

Вы же помните, как все говорили, что выигрывали не благодаря, а вопреки. У меня есть большое желание сделать так, чтобы выигрывали благодаря. А на это нужно время. Мы разработали Стратегию развития физической культуры и спорта до 2028 года, - сказал Гутцайт.

Напомним, что ранее Леся Цуренко вышла в финал квалификации в Дубай.

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В статье: Вадим Гутцайт
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