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Олимпийские игры 2021 пройдут без иностранных болельщиков
Но соревнования состоятся
Олимпийские игры в Токио 2021 пройдут без иностранных болельщиков. Такое решение принял Организационный комитет соревнований.
"То, что главным приоритетом мы ставим обеспечения безопасности, также означает, что это нужно уважать, поэтому приходится принимать трудные решения", - сказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Исключение будут сделаны только для иностранных волонтеров, владеющих редкими языками.
Отметим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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