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Южная Корея хочет провести Олимпийские игры-2032 вместе с Северной Кореей
Соответствующее предложение направил Сеул
Столица Южной Кореи Сеул направил Международному олимпийскому комитету предложение о совместном проведении Олимпийских игр 2032 года вместе со столицей КНДР Пхеньяном.
"Правительство Сеула заявило о своей легитимности и необходимости принять у себя Олимпийские игры, подчеркнув, что оно реализует видение МОК мира во всём мире через спорт", — цитирует Reuters заявление объединённого министерства, отвечающего за межкорейские отношения.
В ведомстве добавили, что это предложение стало результатом встреч представителей двух стран, и объединённое министерство будет искать пути дальнейшего обсуждения плана с Северной Кореей.
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