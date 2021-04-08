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Украинцы Хмара и Ковалев завоевали олимпийскую лицензию
Теперь выступят в Токио
фото - prosportua.com
На европейской квалификации по академической гребле украинским спортсменам удалось завоевать одну лицензию на Игры 2021 года в Токио.
Мужская двойка Игорь Хмара и Станислав Ковалев с результатом 6:23.70 выиграла финал А и застолбила за собой участие в Олимпиаде.
У женщин Диана Дымченко стала второй в женском одиночном финале. Украинка на 11 секунд отстала от Анны Прахацень из России.
Заключительный этап квалификации на Олимпийские игры пройдет в Люцерне с 16 по 18 мая.
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