Украинцы Хмара и Ковалев завоевали олимпийскую лицензию

На европейской квалификации по академической гребле украинским спортсменам удалось завоевать одну лицензию на Игры 2021 года в Токио.

Мужская двойка Игорь Хмара и Станислав Ковалев с результатом 6:23.70 выиграла финал А и застолбила за собой участие в Олимпиаде.

У женщин Диана Дымченко стала второй в женском одиночном финале. Украинка на 11 секунд отстала от Анны Прахацень из России.

Заключительный этап квалификации на Олимпийские игры пройдет в Люцерне с 16 по 18 мая.