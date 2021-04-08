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Украинцы Хмара и Ковалев завоевали олимпийскую лицензию

Олимпиада
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Теперь выступят в Токио

Украинцы Хмара и Ковалев завоевали олимпийскую лицензию

фото - prosportua.com

Новина українською

На европейской квалификации по академической гребле украинским спортсменам удалось завоевать одну лицензию на Игры 2021 года в Токио.

Мужская двойка Игорь Хмара и Станислав Ковалев с результатом 6:23.70 выиграла финал А и застолбила за собой участие в Олимпиаде.

У женщин Диана Дымченко стала второй в женском одиночном финале. Украинка на 11 секунд отстала от Анны Прахацень из России.

Заключительный этап квалификации на Олимпийские игры пройдет в Люцерне с 16 по 18 мая.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сборная КНДР проигнорирует Олимпиаду в Токио.

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В статье: Олимпиада-2020 академическая гребля
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