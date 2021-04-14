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До Олимпийских игр в Токио осталось 100 дней

Олимпиада
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Таких Игр мир спорта еще не видел

До Олимпийских игр в Токио осталось 100 дней

Новина українською

В Токио прошла специальная церемония, посвященная наступлению 100-дневного дедлайна до старта летней Олимпиады.

Из-за пандемии COVID-19 на Олимпиаду в Токио не пустят иностранных болельщиков.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
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