До Олимпийских игр в Токио осталось 100 дней

В Токио прошла специальная церемония, посвященная наступлению 100-дневного дедлайна до старта летней Олимпиады.

???? Check out the statue of #Miraitowa and #Someity that was unveiled to celebrate #100DaysToGo until the Opening Ceremony of the Olympic Games #Tokyo2020! @Olympics #Tokyo2020 #UnitedByEmotion pic.twitter.com/A6I1eTMmeu