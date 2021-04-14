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До Олимпийских игр в Токио осталось 100 дней
Таких Игр мир спорта еще не видел
В Токио прошла специальная церемония, посвященная наступлению 100-дневного дедлайна до старта летней Олимпиады.
???? Check out the statue of #Miraitowa and #Someity that was unveiled to celebrate #100DaysToGo until the Opening Ceremony of the Olympic Games #Tokyo2020! @Olympics #Tokyo2020 #UnitedByEmotion pic.twitter.com/A6I1eTMmeu— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) April 14, 2021
Из-за пандемии COVID-19 на Олимпиаду в Токио не пустят иностранных болельщиков.
Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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