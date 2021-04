Украине пророчат 6 золотых медалей на Олимпиаде в Токио

За 100 дней до старта летних Олимпийских игр в Токио портал Gracenote Olympic представил прогнозируемый медальный зачет соревнований.

Аналитики пророчат Украине 15-е место в медальном зачете и 21 награду (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых).

По прогнозам Украина должна войти в топ-10 самых прогрессирующих стран мира относительно количества медалей на Олимпиаде-2016 в Рио-да-Жанейро.

???? - 1⃣0⃣0⃣ days to go before #Tokyo2020 so we have released our latest #VirtualMedalTable.



The ????????United States are forecast to win the most medals for the 7th successive Olympic Games.



????????China to bounce back from their Rio disappointment.



More here:https://t.co/Hp5STQgovq pic.twitter.com/6iwNqip3vd