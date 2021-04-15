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Украине пророчат 6 золотых медалей на Олимпиаде в Токио
Было бы неплохо
За 100 дней до старта летних Олимпийских игр в Токио портал Gracenote Olympic представил прогнозируемый медальный зачет соревнований.
Аналитики пророчат Украине 15-е место в медальном зачете и 21 награду (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых).
По прогнозам Украина должна войти в топ-10 самых прогрессирующих стран мира относительно количества медалей на Олимпиаде-2016 в Рио-да-Жанейро.
???? - 1⃣0⃣0⃣ days to go before #Tokyo2020 so we have released our latest #VirtualMedalTable.— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) April 14, 2021
The ????????United States are forecast to win the most medals for the 7th successive Olympic Games.
????????China to bounce back from their Rio disappointment.
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Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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