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Украине пророчат 6 золотых медалей на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
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Украине пророчат 6 золотых медалей на Олимпиаде в Токио

Новина українською

За 100 дней до старта летних Олимпийских игр в Токио портал Gracenote Olympic представил прогнозируемый медальный зачет соревнований.

Аналитики пророчат Украине 15-е место в медальном зачете и 21 награду (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых).

По прогнозам Украина должна войти в топ-10 самых прогрессирующих стран мира относительно количества медалей на Олимпиаде-2016 в Рио-да-Жанейро.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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В статье: Олимпийские игры 2020
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