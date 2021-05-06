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На Олимпийских играх впервые выступит трансгендер
Еще один вариант попасть в историю
фото - creatorsempire.com
Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио в категории до 87 кг, сообщает Inside the games.
Хаббард не только станет первым в истории трансгендером на Олимпийских играх, но и в 43 года побьет возрастной рекорд среди тяжелоатлеток.
Хаббард сменила пол в 35 лет, а ее лучшим результатом в карьере является серебро на чемпионате мира 2017 года. Кроме того, в прошлом году она завоевала золото на этапе Кубка мира в Риме.
Международный олимпийский комитет (МОК) с 2016 года разрешил трансгендерам выступать на Олимпийских играх.
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