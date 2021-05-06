  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. На Олимпийских играх впервые выступит трансгендер
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На Олимпийских играх впервые выступит трансгендер

Олимпиада
(1 голосов)

Еще один вариант попасть в историю

На Олимпийских играх впервые выступит трансгендер

фото - creatorsempire.com

Новина українською

Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио в категории до 87 кг, сообщает Inside the games.

Хаббард не только станет первым в истории трансгендером на Олимпийских играх, но и в 43 года побьет возрастной рекорд среди тяжелоатлеток.

Хаббард сменила пол в 35 лет, а ее лучшим результатом в карьере является серебро на чемпионате мира 2017 года. Кроме того, в прошлом году она завоевала золото на этапе Кубка мира в Риме.

Международный олимпийский комитет (МОК) с 2016 года разрешил трансгендерам выступать на Олимпийских играх.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: тяжелая атлетика Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...