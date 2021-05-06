На Олимпийских играх впервые выступит трансгендер

Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио в категории до 87 кг, сообщает Inside the games.

Хаббард не только станет первым в истории трансгендером на Олимпийских играх, но и в 43 года побьет возрастной рекорд среди тяжелоатлеток.

Хаббард сменила пол в 35 лет, а ее лучшим результатом в карьере является серебро на чемпионате мира 2017 года. Кроме того, в прошлом году она завоевала золото на этапе Кубка мира в Риме.

Международный олимпийский комитет (МОК) с 2016 года разрешил трансгендерам выступать на Олимпийских играх.