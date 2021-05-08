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Игорь Радивилов об Олимпиаде: Мы нацелены только на победу
Комментарий украинца
Украинский гимнаст Игорь Радивилов прокомментировал подготовку к Олимпийским играм 2021 и рассказал, на какой результат себя настраивает. Его слова цитирует Комсомольская правда:
- Насколько сложно в Токио будет завоевать золотую медаль?
- Любую медаль будет сложно завоевать. Много подготовленных и голодных ребят приезжают бороться за первые места, тройку. Сложно предсказать как все сложится, но мы нацелены только на победу.
- Перенос Олимпиады на год для вас больше плюс или минус?
- Более плюс. У меня появилось время доработать новый шестибалльный прыжок. Довести его до ума, так скажем. Тогда было мало времени, потому что шел ряд соревнований, и мы очень переживали, что не успеем его подготовить. Я не знаю, как все бы сложилось год назад. Так что это на руку.
Напомним, что ранее гандбольный клуб "Мотор"
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