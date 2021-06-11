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МОК предложил провести Олимпийские игры-2032 в Брисбене

Олимпиада
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Окончательное решение будет принято на рабочей сессии МОК в Токио

МОК предложил провести Олимпийские игры-2032 в Брисбене

Новина українською

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с предложением провести летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене (Австралия). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Решение о рассмотрении Брисбена как основного претендента на проведение Олимпийских игр было принято на основе рекомендации комиссии по выбору места их проведения. Однако окончательное решение будет принято на рабочей сессии МОК в Токио (Япония).

В пресс-релизе МОК отмечается, что Брисбен представил сильный план с использованием 84% уже существующих и временных спортивных объектов. Остальные площадки будут сданы заблаговременно и независимо от места проведения Игр, чтобы удовлетворить потребности быстрорастущего населения. Как отмечает МОК, заявка Брисбена имеет сильную поддержку со стороны местного правительства и населения и соответствует всем критериям для начала целевого диалога по проведению Олимпиады 2032 года.

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В статье: МОК
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