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МОК предложил провести Олимпийские игры-2032 в Брисбене
Окончательное решение будет принято на рабочей сессии МОК в Токио
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с предложением провести летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене (Австралия). Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Решение о рассмотрении Брисбена как основного претендента на проведение Олимпийских игр было принято на основе рекомендации комиссии по выбору места их проведения. Однако окончательное решение будет принято на рабочей сессии МОК в Токио (Япония).
В пресс-релизе МОК отмечается, что Брисбен представил сильный план с использованием 84% уже существующих и временных спортивных объектов. Остальные площадки будут сданы заблаговременно и независимо от места проведения Игр, чтобы удовлетворить потребности быстрорастущего населения. Как отмечает МОК, заявка Брисбена имеет сильную поддержку со стороны местного правительства и населения и соответствует всем критериям для начала целевого диалога по проведению Олимпиады 2032 года.
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