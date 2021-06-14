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Каспер Рууд отказался участвовать в Олимпиаде в Токио

Олимпиада
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Норвежский теннисист пропустит Олимпиаду

Каспер Рууд отказался участвовать в Олимпиаде в Токио

Новина українською

15-я ракетка мира, 22-летний норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио.

"После Открытого чемпионата Франции очень долго думал, что мне делать дальше. Посоветовавшись с командой, принял решение, что пропущу Олимпиаду. Я ещё очень молод и, надеюсь, что у меня будет возможность сыграть на Олимпиаде — в 2024 году в Париже. В ближайшие годы буду работать над тем, чтобы там побороться за медали.

Всем норвежским спортсменами я желаю в Токио удачи и буду за них болеть", – написал Рууд на своей странице в "Твиттере".

Норвежец — победитель двух турниров АТР (в Женеве и Буэнос-Айресе). На "Ролан Гаррос" он завершил выступление, не сумев выйти в 1/8 финала.

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В статье: Каспер Рууд
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