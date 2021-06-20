Треть жителей Японии выступает за отмену Олимпиады

Треть жителей Японии (30,8%) выступили за полную отмену Олимпийских игр-2021. Такие данные по результатам социологического исследования опубликовало издание Kyodo.

В то же время 40,3% респондентов высказались за проведение спортивных соревнований, но без наличия на трибунах зрителей.

86% жителей страны вечно цветущей сакуры боятся, что после проведения Олимпиады в государстве произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом.

Отметим, что Олимпийские игры 2021 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.