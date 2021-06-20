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Треть жителей Японии выступает за отмену Олимпиады
Но большинство - против
Треть жителей Японии (30,8%) выступили за полную отмену Олимпийских игр-2021. Такие данные по результатам социологического исследования опубликовало издание Kyodo.
В то же время 40,3% респондентов высказались за проведение спортивных соревнований, но без наличия на трибунах зрителей.
86% жителей страны вечно цветущей сакуры боятся, что после проведения Олимпиады в государстве произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом.
Отметим, что Олимпийские игры 2021 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
Напомним, что ранее Сергей Бубка
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