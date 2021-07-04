Около 40% соревнований на Олимпийских играх могут пройти при пустых трибунах

Информационное агентство Kyodo сообщает, что около 40% соревнований на Олимпийских играх 2021 в Токио (Япония) могут пройти без зрителей.

Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено после совещания организаторов Олимпиады и высшего политического руководства страны.

Рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тысяч. Если этот лимит будет сокращен, соревнования, на которые было продано более 5000 билетов, а также мероприятия, запланированные после 21:00 часов пройдут без зрителей.

Ограничения коснутся футбольных, бейсбольных и баскетбольных матчей, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.