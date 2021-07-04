Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Около 40% соревнований на Олимпийских играх могут пройти при пустых трибунах
Неутешительные новости
Информационное агентство Kyodo сообщает, что около 40% соревнований на Олимпийских играх 2021 в Токио (Япония) могут пройти без зрителей.
Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено после совещания организаторов Олимпиады и высшего политического руководства страны.
Рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тысяч. Если этот лимит будет сокращен, соревнования, на которые было продано более 5000 билетов, а также мероприятия, запланированные после 21:00 часов пройдут без зрителей.
Ограничения коснутся футбольных, бейсбольных и баскетбольных матчей, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.
Популярное сейчас
- Ярмоленко: Нас надломил быстрый гол, но мы уступили одной из лучших команд мира
- Их осталось четверо. Сетка плей-офф Евро-2020
- Шевченко - о новом контракте: Потом примем решение. Есть время
- Копа Америка: Аргентина выходит в полуфинал под феерию Месси, Уругвай вылетает
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО