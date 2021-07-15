Вернемся в топ-15 медального зачета? Украине пророчат успех на Олимпиаде в Токио

На летние Олимпийские игры в карантинный Токио Украина отправила наименьшую делегацию в истории, но по заверениям многочисленных аналитиков Игры в столице Японии должны стать для страны чуть ли не самыми успешными с момента обретения независимости с точки зрения количественных и качественных показателей.

Как не парадоксально, но самой успешной для Украины остается дебютная Олимпиада 1996 года в Атланте – на Играх в США украинцы завоевали рекордные в истории 9 золотых наград, а домой с медалями вернулся практически каждый 7-й спортсмен. Что касается антирекордов, то они были установлены 5 лет назад в Рио-да-Жанейро – в Бразилии только каждый 16-й украинец стал призером Олимпийских игр.

Украина на летних Олимпийских играх

Атланта, 1996: 231 спортсмен – 23 медали (9-2-12), 31 медалист – 14,5% от общего количества спортсменов Сидней, 2000: 230 спортсменов – 23 медали (3-10-10), 32 медалиста – 13,9% Афины, 2004: 240 спортсменов – 22 медали (8-5-9), 31 медалист+женская сборная по гандболу – 13,3% Пекин, 2008: 243 спортсмена – 22 медали (7-4-11), 26 медалистов – 10,6% Лондон, 2012: 238 спортсменов – 19 медалей (5-4-10), 26 медалистов – 10,9% Рио-да-Жанейро, 2016: 206 спортсменов – 11 медалей (2-5-4), 13 медалистов – 6,3% Токио, 2020: 157 спортсменов – ?

Итак, что о медальных перспективах Украины на Олимпиаде в Токио говорят аналитики и прогнозисты?

Начнем с самого популярного варианта от аналитической компании Gracenote, медальные прогнозы которой регулярно «всплывают» в мировых СМИ накануне Олимпийских игр. Gracenote отправляет Украину на 15-е место с 21-й наградой (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). Два года назад оптимизма касательно перспектив Украины в Токио у представителей этой компании было меньше – 17-е место в медальном зачете и 16 наград.

Самое удивительное, что по версии Gracenote Украина, несмотря на 30-процентное сокращение делегации, в Токио способна войти в топ-10 самых прогрессирующих наций мира относительно результатов Игр-2016 в Рио.

Портал BEST Sports в своем медальном прогнозе отправил Украину только на 26-е место с тремя золотыми наградами, но медалей ожидается даже больше, чем у Gracenote. Более того, в BEST Sports готовы назвать дисциплины, в которых украинские спортсмены добьются успеха. Ждем побед от Ольги Харлан, Жана Беленюка и Елены Костевич.

Характерно, что BEST Sports два года назад ожидал от Украины всего 13 медалей (2-4-7). Последний прогноз самый оптимистичный – 22 награды (3-7-12).

У Olympic Medals Prediction сдержанные ожидания от выступления Украины в Токио. Медальный зачет этого портала, основанный на актуальных результатах чемпионатах мира и других крупных соревнований, отправляет Украину на 25-е место с 15-ю наградами (3-4-8).

Большой интерес представляет медальный прогноз на Олимпиаду в Токио портала Totallympics. Основным критерием при составлении рейтинга аналитики этого сайта избрали результаты чемпионатов мира во время олимпийского цикла (2016-2020).

Украина в этом рейтинге находится на 19-м месте с 16-ю медалями (4-4-8). Список потенциальных олимпийских чемпионов практически совпадает с прогнозом от BEST Sports – по версии Totallympics к Ольге Харлан, Жану Беленюку и Елене Костевич в Токио присоединится дзюдоистка Дарья Белодед.

Портал Towards Data Science ставит Украину на 15-е место в медальном зачете Олимпийских игр-2020. Согласно прогнозу, из Токио украинцы должны привезти 18 наград (5-6-7), но нужно отметить, что эта цифра давалась из расчета на 225 спортсменов, в то время как в столице Японии Украину представят 157 атлетов, поэтому данные Towards Data Science стоит подкорректировать в сторону коллег из Olympic Medals Prediction и Totallympics.

Кто из украинцев по версии UA-Футбол способен вернутся из Токио с медалью? Узнаете совсем скоро!