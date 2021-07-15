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Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде в Токио
Суммы не меняются уже несколько лет
Министерство молодежи и спорта Украины озвучила сумму призовых, на которые украинские спортсмены могут рассчитывать в случае завоевания медалей на летних Олимпийских играх в Токио.
За золото спортсмен получит 125 тысяч долларов или 3,3 млн гривен, серебро оценено в 80 тысяч долларов (2,2 млн гривен), а бронза в 55 тысяч в американской валюте (1,5 млн гривен).
Стоит отметить, что призовые для украинских медалистов Олимпийских игр не меняются с 2014 года.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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