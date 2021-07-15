  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде в Токио
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
(1 голосов)

Суммы не меняются уже несколько лет

Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде в Токио

Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины озвучила сумму призовых, на которые украинские спортсмены могут рассчитывать в случае завоевания медалей на летних Олимпийских играх в Токио.

За золото спортсмен получит 125 тысяч долларов или 3,3 млн гривен, серебро оценено в 80 тысяч долларов (2,2 млн гривен), а бронза в 55 тысяч в американской валюте (1,5 млн гривен).

Стоит отметить, что призовые для украинских медалистов Олимпийских игр не меняются с 2014 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украине прогнозируют возвращение в топ-15 медального зачета Олимпиады.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...