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Стало известно, как UA: Перший покажет Олимпиаду в Токио
У телеканала большие планы
фото - tv.suspilne.media
Официальный транслятор Олимпийских игр-2020 в Украине телеканал UA: Перший представил расписание трансляций.
"За две недели телеканал покажет около 220 часов соревнований в различных видах спорта. Для освещения Олимпиады, в Токио отправятся пять съемочных групп, в составе которых журналисты, операторы и ведущие программы «Спорт» - Дарья Кузнецова и Юлия Пазенко. Телезрители смогут наблюдать вживую за трансляциями Олимпийских игр и не упустят выступления украинских спортсменов", - говорится в официальном заявлении телеканала.
Итак, что же UA: Перший приготовил для украинского зрителя:
- Трансляции утренних сессий соревнований с 3:00 по киевскому времени.
- Утренняя программа «Студия Токио-2020» в 10:30 по Киеву. Ведущие – Денис Зерченко и Яна Павлова.
- Трансляции дневных сессий Олимпиады с 11:00 по Киеву.
- Итоги дня в 16:00 по киевскому времени с ведущим Дмитрием Лазуткиным и экспертом – бывшей гимнасткой сборной Украины Анной Ризатдиновой.
- Повтор утренней сессии соревнований (18:30 – 21:00).
- Ежедневный дайджест «День Олимпийских игр» в 21:35 по Киеву.
- Повтор дневной сессии Олимпиады (с 22:00).
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Украину в Токио представят 157 спортсменов.
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