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Стало известно, как UA: Перший покажет Олимпиаду в Токио

Олимпиада
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У телеканала большие планы

Стало известно, как UA: Перший покажет Олимпиаду в Токио

фото - tv.suspilne.media

Новина українською

Официальный транслятор Олимпийских игр-2020 в Украине телеканал UA: Перший представил расписание трансляций.

"За две недели телеканал покажет около 220 часов соревнований в различных видах спорта. Для освещения Олимпиады, в Токио отправятся пять съемочных групп, в составе которых журналисты, операторы и ведущие программы «Спорт» - Дарья Кузнецова и Юлия Пазенко. Телезрители смогут наблюдать вживую за трансляциями Олимпийских игр и не упустят выступления украинских спортсменов", - говорится в официальном заявлении телеканала.

Итак, что же UA: Перший приготовил для украинского зрителя:

- Трансляции утренних сессий соревнований с 3:00 по киевскому времени.

- Утренняя программа «Студия Токио-2020» в 10:30 по Киеву. Ведущие – Денис Зерченко и Яна Павлова.

- Трансляции дневных сессий Олимпиады с 11:00 по Киеву.

- Итоги дня в 16:00 по киевскому времени с ведущим Дмитрием Лазуткиным и экспертом – бывшей гимнасткой сборной Украины Анной Ризатдиновой.

- Повтор утренней сессии соревнований (18:30 – 21:00).

- Ежедневный дайджест «День Олимпийских игр» в 21:35 по Киеву.

- Повтор дневной сессии Олимпиады (с 22:00).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Украину в Токио представят 157 спортсменов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украине пророчат медальный урожай на Олимпиаде в Токио.

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В статье: Олимпийские игры 2020
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