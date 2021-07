Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть I. Фавориты

На первые Олимпийские игры в эпоху пандемии COVID-19 в Токио Украина делегировала всего 157 спортсменов. Несмотря на антирекорд, от «сине-желтых» ждут рывка вперед относительно результатов 5-летней давности на Олимпиаде в Бразилии, когда команда завоевала лишь 11 наград (2-5-4) и расположилась в медальном зачете ниже Узбекистана, Казахстана и Ирана.

Украинских претендентов на награды Олимпиады-2020 в Токио разделим на три группы: в первую категорию войдут спортсмены, которых сложно представить за пределами подиума, вторую составят атлеты с рабочими перспективами на медаль, а в третью включим тех украинцев, которые способны в Японии преподнести приятный сюрприз.

Группа I. Фавориты

Для Ольги Харлан Олимпийские игры в Токио могут стать особенными, ведь в случае завоевания награды саблистка из Николаева повторит медальный рекорд легендарной пловчихи Яны Клочковой и станет вторым 5-кратным призером Олимпиад в истории Украины.

Харлан в Токио приедет в статусе лидера мирового рейтинга и действующей чемпионки мира и Европы, но ситуация в фехтовании такова, что с момента наступления пандемии коронавируса прошел лишь один этап Кубка мира – в Будапеште в середине марта Харлан проиграла в 1/32 финала в личном зачете и не спасла Украину от фиаско в командных состязаниях.

Теперь в Токио Ольга будет сосредоточена только на индивидуальном турнире. Хорошо это или плохо – узнаем совсем скоро.

Ярослава Магучих в 19-летнем возрасте перехватила эстафету у Богдана Бондаренко и мгновенно стала мировой суперзвездой в прыжках в высоту. В этом сезоне юная украинка возглавляет мировой лист с прыжком на 2,03 метра, причем этот результат Магучих показала всего две недели назад на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

On top of the podium once more! ????



Yaroslava Mahuchikh ???????? clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. ????#Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37