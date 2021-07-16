Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть I. Фавориты

На первые Олимпийские игры в эпоху пандемии COVID-19 в Токио Украина делегировала всего 157 спортсменов. Несмотря на антирекорд, от «сине-желтых» ждут рывка вперед относительно результатов 5-летней давности на Олимпиаде в Бразилии, когда команда завоевала лишь 11 наград (2-5-4) и расположилась в медальном зачете ниже Узбекистана, Казахстана и Ирана.

Украинских претендентов на награды Олимпиады-2020 в Токио разделим на три группы: в первую категорию войдут спортсмены, которых сложно представить за пределами подиума, вторую составят атлеты с рабочими перспективами на медаль, а в третью включим тех украинцев, которые способны в Японии преподнести приятный сюрприз.

Группа I. Фавориты

Для Ольги Харлан Олимпийские игры в Токио могут стать особенными, ведь в случае завоевания награды саблистка из Николаева повторит медальный рекорд легендарной пловчихи Яны Клочковой и станет вторым 5-кратным призером Олимпиад в истории Украины.

Харлан в Токио приедет в статусе лидера мирового рейтинга и действующей чемпионки мира и Европы, но ситуация в фехтовании такова, что с момента наступления пандемии коронавируса прошел лишь один этап Кубка мира – в Будапеште в середине марта Харлан проиграла в 1/32 финала в личном зачете и не спасла Украину от фиаско в командных состязаниях.

Теперь в Токио Ольга будет сосредоточена только на индивидуальном турнире. Хорошо это или плохо – узнаем совсем скоро.

Когда: 26 июля.

Ярослава Магучих в 19-летнем возрасте перехватила эстафету у Богдана Бондаренко и мгновенно стала мировой суперзвездой в прыжках в высоту. В этом сезоне юная украинка возглавляет мировой лист с прыжком на 2,03 метра, причем этот результат Магучих показала всего две недели назад на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

On top of the podium once more! ????



Yaroslava Mahuchikh ???????? clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. ????#Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37 — European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

Конкурировать за золото с опытной Марией Ласицкене будет непросто, но на последнем чемпионате мира в Дохе Ярослава уже показала, что способна прыгать на одном уровне с россиянкой, а с тех пор Магучих стала только сильнее и уверенней в себе, чего нельзя сказать о Ласицкене.

Когда: квалификация – 5 августа: финал – 7 августа.

Если Ярославе Магучих перенос Олимпиады на год скорее пошел на пользу, то вот про Жана Беленюка такого не скажешь. Борец-депутат приедет в Токио в статусе действующего чемпиона мира, однако сложно игнорировать тот факт, что в апреле на чемпионате Европы Беленюк проиграл в 1/4 финала будущему чемпиону континента Зураби Датунашвили и только через утешительный турнир добрался до бронзы.

Посмотрим, как активная гражданская деятельность отразится на выступлении Беленюка в Токио, но не включить в этот список действующего чемпиона мира мы не можем.

Когда: 3-4 августа

Во время олимпийского цикла дзюдоистка Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг, трижды побеждала на соревнованиях уровня Grand Slam, а также по разу взяла золото на чемпионате Европы и Европейских играх.

Еще год назад было сложно представить Белодед с любой другой медалью, кроме золота, а вот накануне Олимпиады такой запредельной уверенности в перспективах 20-летней киевлянки уже нет. В 2021-м году Белодед после неудачной попытки перейти в категорию до 52 кг ограничилась серебром на чемпионате Европы в Лиссабоне (не вышла на финал из-за травмы), а на чемпионат мира в Будапешт не поехала.

#Tokyo2020 #Judo

➡️ JUDO (-48Kg)

✅ o quem é quem na categoria

???????? DARIA BILODID (UKR), entre as favoritas

???????? Catarina Costa estará na luta...https://t.co/4nSHTOQA0R https://t.co/EjhAak2YV0 pic.twitter.com/AzYohbNJh6 — Humberto Fernandes (@humb_fern) July 9, 2021

Что касается конкуренток, то все идет к тому, что в финале Олимпиады Дарья Белодед столкнется с японкой Фуной Тонаки, которую в 2018-2019 годах дважды побеждала в финалах чемпионатов мира.

Когда: квалификация и финал – 24 июля.

С максимальными амбициями к дебютной Олимпиаде готовится и главный боксер-любитель Украины Александр Хижняк, который по ходу олимпийского цикла выиграл чемпионат мира и Европы, а также стал победителем Европейских игр в Минске.

Хижняк по политическим причинам не защищал статус чемпиона мира в 2019 году в Екатеринбурге, но недавняя победа в финале квалификационного турнира в Париже над Глебом Бакши (именно россиянин приедет в Токио в ранге действующего чемпиона мира) позволяет называть полтавчанина главным фаворитом весовой категории до 75 кг. Лишь бы судьи были объективны.

Когда: 1-й раунд – 26 июля; финал – 7 августа.

Как быстро летит время – с момента олимпийского триумфа Елены Костевич в Афинах прошло уже 17 лет! К пятым Играм в карьере украинка подходит с отличным послужным списком – Костевич является действующей чемпионкой мира в стрельбе из пневматического пистолета с 25-метровой дистанции, а также чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира в миксте (с Олегом Омельчуком) в стрельбе с 10-метровой дистанции.

Всего же Елена Костевич в Токио выступит в трех дисциплинах и параллельно с Ольгой Харлан поведет охоту за рекордом Яны Клочковой.

Когда: с 24 июля по 2 августа.

Страна с пловчихой в статусе самой титулованной спортсменки в истории Олимпийских игр на этих самых Олимпийских играх в последний раз брала медаль в плавании в 2004 году, когда Яна Клочкова оформила дубль, а Андрей Сердинов стал третьим в одном заплыве с Майклом Фелпсом.

У Михаила Романчука есть все, чтобы положить конец этой печальной серии. В Токио Романчук поплывет 800 и 1500 метров вольным стилем – хотя украинец является действующим чемпионом Европы в обеих дисциплинах, все же основные надежды связываем с «полторашкой». На двух последних чемпионатах мира Романчук в заплыве на 1500 метров каждый раз становился вторым, уступая только действующему олимпийскому чемпиону Грегорио Пальтриньери и восходящей звезде из Германии Флориану Велльброку.

Когда: 30 июля – квалификация; 1 августа – финал.