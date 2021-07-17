Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый случай Covid-19 зафиксирован в олимпийской деревне в Токио
Первый пошел
Информационное агентство ТАСС сообщает, что в олимпийском городке в Токио (Япония) зафиксирован первый случай заболевания Covid-19.
Отмечается, что вирус подхватил один из членов иностранной сборной. Его национальность, имя и персональные данные не разглашаются. NRK сообщает, что инфицированный - не спортсмен.
Напомним, что случаи заболевания уже были обнаружены у членов национальных команд россии, Нигерии, Сербии, Уганды и Израиля. Однако произошло это за пределами олимпийского городка.
Отметим, что Олимпийские игры 2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио (Япония).
Популярное сейчас
- Стадион для Руха, новичок Десны, официальный переход Кухаревича. Главные новости за 16 июля
- Гендир Зари: Все вопросы по будущему Аллахьяра нужно задавать Фенербахче
- Завершил карьеру экс-игрок Реала и Валенсии, на которого претендовала Барселона
- Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде в Токио
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО