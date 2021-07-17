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Первый случай Covid-19 зафиксирован в олимпийской деревне в Токио

Олимпиада
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Первый случай Covid-19 зафиксирован в олимпийской деревне в Токио

UA-Футбол
Новина українською

Информационное агентство ТАСС сообщает, что в олимпийском городке в Токио (Япония) зафиксирован первый случай заболевания Covid-19.

Отмечается, что вирус подхватил один из членов иностранной сборной. Его национальность, имя и персональные данные не разглашаются. NRK сообщает, что инфицированный - не спортсмен.

Напомним, что случаи заболевания уже были обнаружены у членов национальных команд россии, Нигерии, Сербии, Уганды и Израиля. Однако произошло это за пределами олимпийского городка.

Отметим, что Олимпийские игры 2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио (Япония).

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В статье: Олимпиада-2020 коронавирус
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