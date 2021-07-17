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Президент МОК: Олимпийские игры в Токио - строжайшее спортивное событие во всем мире

Олимпиада
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Комментарий Баха

Президент МОК: Олимпийские игры в Токио - строжайшее спортивное событие во всем мире

UA-Футбол
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бахх прокомментировал меры безопасности при организации Олимпиады 2021 в Токио (Япония). Его слова цитирует ТАСС:

"Мы были проинформированы оргкомитетом о том, что с 1 по 16 июля в Токио прибыли 15 тысяч спортсменов, официальных представителей, других аккредитованных лиц, в том числе журналистов. Все они были протестированы на коронавирус, из них положительные тесты оказались у очень небольшого числа - 0,1%. Все эти люди были немедленно изолированы, риска для жителей Японии эта ситуация не представляет.

Все контактировавшие с больными были идентифицированы, все необходимые меры по антиковидному протоколу были приняты. У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, - безопасность. По этой причине они приняли и даже приветствовали столь суровые меры, которые делают Олимпийские игры в Токио самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире" - сказал он.

Напомним, что ранее в олимпийском городке был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

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В статье: Томас Бах Олимпийские игры 2020
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