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Началось: В олимпийском городке в Токио первые заражения Covid-19 среди спортсменов

Олимпиада
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Пандемия не жалеет никого

Началось: В олимпийском городке в Токио первые заражения Covid-19 среди спортсменов

фото - EPA-EFE

UA-Футбол
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В олимпийском городке в Токио (Япония) обнаружены первые случаи заражения Covid-19 среди спортсменов, прибывших на соревнования. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Отмечается, что коронавирус обнаружили у трех представителей иностранных государств. Национальность и имена спортсменов не указываются.

Это первые случаи заболевания у спортсменов, которые были обнаружены непосредственно на месте проведения соревнований. Ранее случаи Covid-19 были зафиксированы в аэропортах города Токио.

Напомним, что ранее был зафиксирован первый случай коронавируса в олимпийском городке среди обслуживающего персонала.

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В статье: Олимпиада-2020 коронавирус
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