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Началось: В олимпийском городке в Токио первые заражения Covid-19 среди спортсменов
Пандемия не жалеет никого
фото - EPA-EFE
В олимпийском городке в Токио (Япония) обнаружены первые случаи заражения Covid-19 среди спортсменов, прибывших на соревнования. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.
Отмечается, что коронавирус обнаружили у трех представителей иностранных государств. Национальность и имена спортсменов не указываются.
Это первые случаи заболевания у спортсменов, которые были обнаружены непосредственно на месте проведения соревнований. Ранее случаи Covid-19 были зафиксированы в аэропортах города Токио.
Напомним, что ранее был зафиксирован
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