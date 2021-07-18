Началось: В олимпийском городке в Токио первые заражения Covid-19 среди спортсменов

В олимпийском городке в Токио (Япония) обнаружены первые случаи заражения Covid-19 среди спортсменов, прибывших на соревнования. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Отмечается, что коронавирус обнаружили у трех представителей иностранных государств. Национальность и имена спортсменов не указываются.

Это первые случаи заболевания у спортсменов, которые были обнаружены непосредственно на месте проведения соревнований. Ранее случаи Covid-19 были зафиксированы в аэропортах города Токио.